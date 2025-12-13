ワールドシリーズ２連覇のドジャースが１２日（日本時間１３日）、ブレーブスから事実上の戦力外となっていたマイケル・シアニ外野手をウェーバーで獲得したと発表した。ドジャースにはメジャー４０人枠の空きがあった。２６歳のシアニは左投げ左打ちの俊足選手。２０１８年レッズの４巡目指名でプロ入り。２０２３年にカージナルスに移籍、２０２４年には１２４試合に出場し２０盗塁をマーク。今季のメジャー出場は１９試合だ