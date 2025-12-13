北出厩舎は2頭ともに6枠。スウィートハピネスは11番に決まった。鳴海助手は「理想は後入れの偶数だけどゲートに難があるタイプではないから問題ない」と説明。朝一番、Bコース（ダート）から坂路へ。「追い切り後、ピリッとしてきたけど雰囲気はいい。新馬戦を勝った後、ハミを替えて操縦性が良くなった」と好材料を挙げた。