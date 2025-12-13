メイプルハッピーは12番枠に決まった。鳴海助手は「極端な枠ではなかったし良かった」とホッとした表情。金曜朝はBコース（ダート）から坂路を駆け上がった。「いい意味で気が乗って気配は良好。前走は重賞挑戦でも悲観する内容ではなかった。折り合いがついて自在性があるタイプ。鞍上を含めて楽しみですね」と岩田康に託した。