2走目の未勝利戦1着からの臨戦となるフロムレイブンは13番に決まった。坂口師は「この枠で作戦を考えたいと思います」と落ち着いた表情。金曜朝は坂路へ。「いい雰囲気でした」と仕上がりも問題ない。1F延長については「やってみないと分からないですが、センスがいいと思える競馬をしてくれているので」と手応えを口にした。