今年度の野球殿堂入りを果たした阪神・掛布雅之OB会長（70）の「野球殿堂入りを祝う会」（協賛・大拓興産、明輝コーポレーション）が、大阪市内の帝国ホテル大阪で行われた。同会には約200人が参加。「後悔もウソもなかった野球人生だった」と振り返り、石井が来オフ以降のメジャー挑戦を表明したことに「止めることはできない流れ。石井がその中に入ろうとしていることは素晴らしいこと」とエールを送った。