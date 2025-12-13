東京芝9Fの新馬勝ちから臨むスタニングレディは外めの14番。高木師は「極端な枠でなければと思っていた。偶数だし、悪くないのでは。外回りだからそれほど気にしていない」とサバサバした表情。12日は坂路1本を楽走（4F71秒8）。状態については「輸送で体がどれくらい減るかだが、大丈夫だと思う」と順調さをアピールした。