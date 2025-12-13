巨人・丸が１２日、千葉県いすみ市の大原中学校で講演し、ドジャース・大谷とのエピソードを披露した。１３年に当時日本ハムの中田翔や新人だった大谷と食事したと明かし「自分の目標があって、何をしなければいけないかを考えている。スゴいなと思った」。ただ、当時の栗山監督に外出許可を取り忘れ「栗山監督がめちゃくちゃ怒っていて、申し訳ない気持ちになった。中田選手のせい（笑）」と笑いを誘った。