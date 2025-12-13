阪神OBで今季は関西独立リーグ・兵庫ブレイバーズに所属した久保康友投手（45）が12日、元同僚で阪神から育成ドラフト2位で指名された山崎にエールを送った。「良い選手ですよ。足だけは負けるな、と伝えました」今季は兵庫で先発ローテーションの一角を担って防御率1・09でタイトルも獲得した右腕は、1年間ともに戦った山崎の武器である俊足を前面にプロで活路を開くことを願った。24年に40試合で74盗塁を記録した山崎の「