今季阪神でプレーしたジョン・デュプランティエ投手（３１）が今月中旬のハワイ優勝旅行に参加することが１２日、分かった。来日１年目の今季は開幕ローテ入りを果たし、６勝３敗、防御率１・３９。８月中旬からコンディション不良で長期離脱となったが、２年ぶりリーグ優勝に大きく貢献し、Ｖ旅行に参加する条件は十分に満たしている。ただ、虎が残留を熱望する中、１１月３０日に保留選手名簿を外れ、自由契約に。その際、竹