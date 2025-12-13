阪神は12日、4月27日に開催された「吉田義男氏追悼試合」特別ユニホームのチャリティーオークション収益金が860万1405円になったと発表した。同氏の遺族の意向に沿い、出身地である京都市内の公立小学校・義務教育学校へ野球道具を寄贈した。秋山拓巳ベースボールアンバサダー（BA＝34）が同日、同市内の久我の杜小学校を訪れ、寄贈されたバットやボールを用いて、ゲームを実施した。秋山BAは「休み時間や体育の時間を使って、