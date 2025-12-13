日本高野連は１２日、第９８回選抜高校野球大会（来年３月１９日から１３日間・甲子園）の２１世紀枠候補として、創立１３２年の伝統校で文武両道を評価された郡山（近畿＝奈良）、埼玉で４強入りした上尾（関東・東京＝埼玉）、出場すれば歴代で日本最北出場校となる士別翔雲（北海道）など９校を発表した。来年１月３０日の選考委員会で２校が選ばれる。寒空の下で白球を追っていた郡山ナインに吉報が届いた。２０００年夏以