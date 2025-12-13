阪神・デュプランティエは去就が流動的ながら、今月中のハワイ優勝旅行に参加する予定だ。粟井球団社長が「一応来ると聞いています。今の時点で」と明かした。1軍で一定の条件を満たした選手には参加資格があるそうで、「うちは権利がある人には全員声をかける。それで来てくれればウエルカム」と説明。現地で交渉することは「全くない」と否定した。ドリスは参加しないという。