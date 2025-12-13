第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する前回３位の国学院大が１２日、都内にある同大の渋谷キャンパスで壮行会を行った。目指すは同校初の総合優勝。前田康弘監督は「往路の１、２区が最重要。出だしをミスした大学が下がっていく。どこでストロングポイントの区間を持てるかが勝負を左右する」と青学大、駒大などライバルと争うポイントを挙げた。１１月に１万メートルで２７分３６秒６４の好記録をマークした野中