【ハーマル（ノルウェー）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第4戦はノルウェーのハーマルで行われ、高木美帆（TOKIOインカラミ）が女子1500メートルで今季初優勝。来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表入りを確実にした。自身4度目となる。