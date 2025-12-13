ラスティングスノーは角馬場→ダートコースをキャンターで1周半。滑らかな脚さばきで軽快に駆け抜けた。15番枠について池上師は「スタートがいい馬だし、決まった枠でジョッキー（菱田）が考えて乗ってくれると思う」と鞍上に全権委任。「追い切り後も変わりはない。ダメージもなく、落ち着いている」と状態の良さを伝えた。