最新モデルでも「準備なし」は禁物？ 車中泊の実情レジャーの定番として定着した「車中泊」。各自動車メーカーからも快適に過ごせる仕様のモデルが続々と登場しています。しかし、気温が氷点下になることもある冬の車中泊は、装備や知識が不足していると命に関わる危険性があります。【画像】超カッコいい!? これが「トヨタの最強車中泊モデル」です！画像を見る！（30枚以上）今回は、筆者がまだまだ寒かった2025年の春先に