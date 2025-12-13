虎のハマちゃん誕生だ。現役ドラフトでヤクルトから阪神に加入した浜田太貴外野手（２５）が１２日、兵庫県西宮市内で入団会見を行い、大竹、畠らに続く新天地でのブレークを誓った。愛称は「ハマちゃん」。人見知りの性格で会見は終始緊張気味だったが、「まず２桁本塁打を打ちたい」とキャリアハイを宣言。好相性を誇る甲子園にアーチを量産する。背番号は「３２」に決まった。以下、浜田との一問一答。◇◇−何と