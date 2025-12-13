阪神の石井大智投手（２８）が１２日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億１８００万増の２億円で更改。独立リーグ出身の選手で初となる２億円プレーヤーになった。交渉の席では球団に対し、将来的なメジャー挑戦を直訴したことを明らかにした。今季はプロ野球記録の５０試合連続無失点を記録した右腕は、来季も圧倒的な成績を残し、早期の渡米を目指す。約１時間に及んだ交渉後の会見。石井は少し考えるよ