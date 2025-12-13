大橋師＆田口の師弟コンビで挑むローズカリスは8枠16番。大橋師は「真ん中あたりが良かったけど枠については仕方がないね」と前を向く。金曜朝はEコース（ダート）を周回。「小柄な牝馬なので、軽めにサッと。気配は良さそうだった。カリカリすることなく、落ち着いている。芝は大丈夫だし、一発を狙っていきたい」と力を込めた。