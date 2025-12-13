タイセイボーグは8枠17番に決まった。松下師は「あまり歓迎ではない。ジョッキー（西村淳）に任せます」と鞍上に信頼を寄せる。金曜朝は坂路を力強く駆け上がった。「カイバをしっかり食べて（前走より）いい状態に仕上がった。前走は最内枠で出遅れたけど最後はいい脚を使ってくれた。スムーズに流れに乗れれば」と思い描いた。