大外18番枠に決まったショウナンカリス。一報を聞いた伊藤助手は「極端な枠は嫌だったんですけど…」と言葉を濁らせたが、続けて「最内で包まれて出られなくなるよりいいとポジティブに考えたい」と前を向いた。12日は角馬場で運動後にゲートで駐立を確認。同助手は「問題ない。やる気に満ちています」と状態面に自信を見せた。