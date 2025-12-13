スキーW杯ジャンプ、女子個人第7戦で今季4勝目を挙げ、笑顔の丸山希＝12日、クリンゲンタール（DPA提供・AP＝共同）【クリンゲンタール（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは12日、ドイツのクリンゲンタールで女子個人第7戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が130メートル、127メートルの合計240.5点で今季、通算とも4勝目を挙げた。今季6度目の表彰台。高梨沙羅（ク