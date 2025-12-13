大手芸能プロダクション・アソビシステムによるアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」の合同ライブ「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．ＳＥＳＳＩＯＮｖｏｌ．１７」が１２日、Ｋアリーナ横浜で行われ、９人組・ＭＯＲＥＳＴＡＲがデビューした。ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲなど先輩４グループと約２万人を魅了。快進撃が続く先輩たちの背中を追いかけ、山本るしあ（１８）は「私たちも負けられない」と覚悟を示しつつ、大