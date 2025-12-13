１２日に９７０億円で売却された日産の本社ビル日産自動車が２００９年から創業地の横浜市内に構える「グローバル本社」を売却したのは、手元資金を調達し、経営再建を急ぐためだ。ただ、相場で年５０億円超とみられる賃料の支払いが、かえって財務を圧迫する懸念もある。「横浜の丸ビル（東京都千代田区）と呼べるランドマーク」。１２日にグローバル本社を取得したミンスグループ日本支社の山田智之代表（５１）は、神奈川新