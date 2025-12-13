お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次がこのほど、都内で行われたバラエティ特番『10万人に聞いたら地元のスゴいもん見つけちゃいました!!』(CBCテレビ製作/TBS系全国28局ネット12月31日15:00〜16:00)の収録後に取材に応じ、収録の感想や伸ばしている髪について語った。『10万人に聞いたら地元のスゴいもん見つけちゃいました!!』のMCを務める加藤浩次○『10万人に聞いたら地元のスゴいもん見つけちゃいました!!』第2弾放送この番