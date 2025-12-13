【モデルプレス＝2025/12/13】King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※「高」は正式には「はしごだか」）が、50TA（狩野英孝）に楽曲提供オファーをしたことがわかった。その模様は、12月13日よる10時10分から放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツSP〜50TAにKing ＆ Princeから楽曲提供依頼〜」にて明らかとなる。【写真】50TA（狩野英孝）の大ファン公言した人気STARTOアイドル◆キンプリ、50TAへ楽曲提供依頼横浜アリーナ1万人ライブ