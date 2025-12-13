日本高野連は１２日、来春の第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する２１世紀枠の各地区候補９校を発表した。北海道は、冬に気温が氷点下２５度を下回る豪雪地帯の道立校・士別翔雲が名を連ねた。「羊のまち」と呼ばれる士別市内にある同校は、選出されれば１３年春の遠軽を超え、日本最北からの甲子園出場になる。来年１月３０日の選考委員会で、２１世紀枠２校を含む出場３２校が決まる。史上最北