フリースタイルスキー・モーグルで五輪５大会連続入賞の上村愛子さんの近影がアップされた。上村さんは１３日までにインスタグラムで「１２月和風月名：師走その名の通り、バタバタと忙しなく過ごしている今日この頃。テレビの生放送や、その合間にもお仕事を詰め込んでいただいて。オンとオフのメリハリはハッキリつけつつ、声をかけていただけるお仕事を自分らしく、瞬間瞬間を楽しみながら、向き合わせていただいていま