ロイヤルズが今季オールスター戦に選出、ゴールドグラブ賞にも輝いたマイケル・ガルシア三塁手が、契約延長に合意したと、米大リーグ公式サイトが、同サイトのマーク・ファインサンド記者の情報として１２日（日本時間１３日）、伝えた。ただ、球団側はまだこれを認めていないという。ガルシアは２０２９年までの複数年契約を結んでいたが、今回２０３１年の球団オプション付きの５年契約に修正。各メディアの報道によれば総額