中日・高橋宏が12日、名古屋市内で契約交渉に臨み8000万円増の年俸2億円で更改した（金額は推定）。「世間的に見たら、もらいすぎという意見の方が多いと思うが、見合った成績を残せるように頑張りたい」来季6年目での2億円到達は04年福留、岩瀬、12年浅尾に続く4人目で、24歳シーズンでは最年少となった。自身初の開幕投手を務めた今季は26試合で8勝10敗、防御率2・83。自己最多171回2/3を投げ先発ローテーションの柱を担