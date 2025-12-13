広島・堂林が背水の陣を敷く17年目の来季に向け、新バットを導入する意向を示した。今季限りで退団した田中の助言をもとにコンタクトを重視。重さ880〜890グラムは変えずにグリップを太くし、トップバランスをミドルバランスに。「振り抜きやすいので、もっと呼び込めるかなと。終盤に練習で使い、これならいいかもという感覚があった」と説明した。この日は森下、遠藤、末包と広島市内の幼稚園で餅つき大会に参加。「餅は好き