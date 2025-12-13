日本ハム・斎藤友貴哉投手（３０）が１２日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主練習を行い、縁のある新加入２投手との共闘を心待ちにした。巨人から現役ドラフトで加入した菊地は桐蔭横浜大の５学年後輩。あいさつを交わす程度ながら、投球はチェックしていたという。「真っすぐも変化球もすごいし、三振奪取能力もすごい。人間性も素晴らしいと聞いてます」と称賛。新天地でのアテンド役も買って出ると「ともに高め合っていけれ