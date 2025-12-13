オリックス・曽谷は1700万円増の5500万円で更改。3年目の今季は自己最多の8勝を挙げるも、8月以降は白星がなく「体力的にも技術的にもまだまだ」と反省した。今オフは先輩の九里に師事してトレーニングを積む。侍ジャパンの一員として11月の強化試合・韓国戦にも出場したが、来春のWBCについても「まずはシーズンを通して投げる準備をしたい」と今は“封印”。まずは自身のレベルアップを目指していく。