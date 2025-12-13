©ABCテレビ 多くの観光客が訪れる奈良公園。その近くにあるもちいどのセンター街の一角に、チーズケーキが大評判のお店があります。昨年９月にオープンした「チーズカフェsoan」はチーズに特化したカフェ。チーズプロフェッショナルの資格を持つオーナーパティシエの町田美保さんが唯一無二のチーズケーキを作っています。 ©ABCテレビ 町田さんが