オリックス・太田椋内野手（２４）が１２日、大阪市内の球団施設で契約交渉に臨み、３８００万円増の年俸７０００万円でサインした。自身初の規定打席到達など“初物づくし”だった２０２５年。今年の漢字を「初」と記し、充実の１年を振り返った。（金額は推定）軽快な足取りで会見場に姿を現した。「（年俸は）倍と少し」。高卒７年目の今季は１１９試合でリーグ４位の打率・２８３、初の２桁となる１０本塁打、５２打点。「