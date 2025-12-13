DeNAから中日に移籍した知野が、名古屋市内で入団会見を行った。背番号は「65」。パンチのある打撃と内野の複数ポジションをこなすユーティリティー。DeNA時代の同僚で同学年の細川が、同じ現役ドラフトで加入した新天地で飛躍したことを引き合いに、「僕も細川みたいになれたらと。細川に追いつけるように」と力を込めた。