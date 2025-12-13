オリックス・中川が3000万円増の1億円で更改した。打率はリーグ3位の・284を記録。外野手部門で自身初となるベストナインにも選出された。来季はPL学園の8年先輩である前田が楽天に加入。表彰式では「対戦できる機会があれば」と話していたが、この日は「いや、神でしょう。よくよく考えるとあんな偉大な先輩について僕が話すのはすごく失礼」とトーンダウン。それでも初の打率3割へは「調子の波を少なくすればチャンスはある