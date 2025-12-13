現役最年長のヤクルト・石川雅規投手（４５）が１２日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、８００万減の３２００万円でサインした。来年１月に４６歳の誕生日を迎える小さな大投手は、身長が３センチ伸びた衝撃の事実を明かし、「それはもう狙ってますよ」と史上最年長となる来季の開幕投手へ照準を定めた。（金額は推定）レジェンドは、おもむろに「（１１月の）健康診断で身長が伸びてた。１７０センチあったんすよ」と