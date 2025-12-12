お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が10日深夜に放送された中京テレビ「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」（深夜0・29）に出演。「自分らしさ」に悩むことへの持論を展開した。同番組はタレントのホラン千秋と指原莉乃が「世の中のキレイごと」をあえて疑い、改め、話し合うトーク番組。今回は「自分らしくって何?」をテーマにトーク展開された。ゲスト出演したカズレーザーは「みんな『自分らしさ』