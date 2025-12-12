日本高野連は12日、第98回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補9校を発表した。東北地区では今秋の宮城県大会で3位に入り、創部46年目で東北大会に初出場した名取北（宮城）が選出された。21世紀枠2校を含む出場32校は、来年1月30日の選考委員会で決定する。気温3度。雪花が散る中、名取北の部員はいつもと変わらず、淡々と練習をこなした。21世紀枠の候補9校入りの発表を聞いたエース左腕・五十