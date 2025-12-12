国際秩序は崩壊の瀬戸際にあり、国連も岐路に立たされている。ただ、ほぼ全ての国が参加して国際ルールを作る枠組みは他にない。国連の役割が重いことに変わりはない。日本は、国連を支えるためにも、国際機関などに幹部となる人材を送り、ルール作りを主導すべきだ。多国間の協調体制の再構築に取り組む必要がある。国連の専門機関・国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）で先月、理事会議長選が行われ、ＩＣＡＯの日本政府代表部大