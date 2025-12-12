FRUITSZIPPERらを輩出した芸能事務所「アソビシステム」の女性アイドルプロジェクト「KAWAIILAB.」の新グループ「MORESTAR（モアスター）」が12日、Kアリーナ横浜で行われた同プロジェクトの合同ライブでお披露目された。2万人の前でデビュー曲「もっと、キラッと」など2曲を披露した。開演前の取材会で新井心菜（16）は「今度は自分たちが憧れられる立場になりたい」と抱負。遠藤まりん（18）は「歌番組にもたくさん出