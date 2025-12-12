日本銀行は１８、１９日に開く金融政策決定会合で、追加利上げを検討する。内部では、米国の高関税政策が企業収益に与える影響は限定的で、来年の春闘でも高水準の賃上げが実現するとの見方が広がっている。市場の混乱などがなければ、政策金利である短期金利の誘導目標を０・５％程度から０・７５％程度に引き上げる可能性が高い。今回の決定会合で０・７５％程度への利上げが決まれば、政策金利は、当時の公定歩合が１・０％