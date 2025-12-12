政府・与党は、市販薬と成分や効果が似る「ＯＴＣ類似薬」の自己負担の見直しを巡り、公的医療保険の適用を維持し、追加の自己負担を求める方針を固めた。来年度中の実施に向け、自民党と日本維新の会は、追加負担の水準や対象とする薬剤の範囲を詰め、月内の合意を目指す。維新は、医療費を大幅に削減するため、保険適用からの除外を主張していたが、当面の除外は断念し、厚生労働省の案を受け入れた。対象とする薬の価格に一