ドジャースの山本由伸投手（２７）が、来年３月の第６回ＷＢＣに日本代表として出場する見通しとなった。１１日（日本時間１２日）に米全国紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」の敏腕記者ボブ・ナイチンゲール氏がＸ（旧ツイッター）で伝え、複数のＭＬＢ関係者も認めた。侍ジャパンのＭＬＢ選手では大谷翔平投手（３１）に続く出場内定２号となる一方、佐々木朗希投手（２４）は不出場となる。そんな山本を同僚のフレディ・フリーマン内野