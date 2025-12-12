現役ドラフトでヤクルトから阪神に移籍し、帽子をかぶせてもらう浜田（右）＝12日、兵庫県西宮市現役ドラフトでヤクルトから阪神に移籍した浜田が12日、兵庫県西宮市で記者会見し「誰と勝負するというよりは、自分が打つんだという気持ちでやっていきたい。まずは2桁（本塁打）打ちたい」と意気込んだ。背番号は32。大分・明豊高から2019年にドラフト4位でヤクルト入団。今季は34試合で打率2割2分1厘にとどまった。外野の定位