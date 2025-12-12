経済産業省は２０２６年から、国の認可法人「ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）推進機構」による債務保証を通じ、原子力発電所の新設や水力発電所の大規模な補修を支援する方針だ。４５００億円の保証枠を追加し、国の信用力で資金調達を後押しすることで、脱炭素に向けた民間投資を促す。ＧＸ推進機構はこれまで水素やアンモニア、風力など新たな脱炭素技術を対象に１兆５０００億円の保証枠を設けていた。２６年から