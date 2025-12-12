俳優の加藤あい（４３）が誕生日を迎えた１２日、都内で行われたビューティードリンク「オーソモル・ビューティ」のアンバサダー就任イベントに出席した。オールホワイトの衣装に身を包み、無数のフラッシュを浴びた。３児のママでありながら、スラッとしたスタイルは健在。日頃から心がけている美の秘けつを「食事をとること。しっかり寝ること。体を動かすこと」と３つ挙げ、昔から続けているという水泳は「今年は泳ぐ量を増