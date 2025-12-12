timelesz菊池風磨（30）がこのほど、MCを務めるフジテレビ系特番「菊池風磨のスポーツキングダム2025」（14日午後4時5分＝カンテレ制作）の収録に参加した。昨年に続き、2度目の放送となる同番組は「こんな勝負見たことない！」を番組コンセプトに、さまざまなトップアスリートが競技の垣根を越えた真剣勝負に挑み、持ち前のフィジカルやテクニックを駆使しながら、スポーツの魅力や醍醐味（だいごみ）を伝える。菊池は新日本プロ