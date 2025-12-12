レジェンドは恐妻家！？ボクシングＷＢＡ世界バンタム級暫定王者ノニト・ドネア（４３＝フィリピン）が１２日に都内で、同級正規王者・堤聖也（２９＝角海老宝石）との王座統一戦（１７日、両国国技館）へ向けて公開練習を行った。決戦へカギを握るのが、献身的にサポートするレイチェル夫人だ。「メイントレーナー」とドネアは呼ぶほどで「強化、コンディショニングなどすべてやってくれている」と感謝する。「おかげでコン